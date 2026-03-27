Паното с изображение на Исус датира от около 1470 година
Италианското правителство закупи картина на художника от ранния Ренесанс Антонело да Месина за 12,6 милиона евро от аукционната къща ''Сотбис'' в Ню Йорк и я изложи в италианския Сенат.
Министърът на културата Алесандро Джули заяви, че творбата е била на път да бъде предложена на търг, така че Италия се е намесила и успяла да договори добра цена.
Картината е направена върху дърво с размери 20 на 15 сантиметра. От едната страна е изображение на Исус с трънен венец на главата и въже около врата, в момент, в който Пилат Понтийски го предава на разгневената тълпа, за да го отведе до разпятието.
От другата страна е изображение на Свети Йероним Каещият се, който обаче е почти изтрит. Паното датира от около 1470 година.
