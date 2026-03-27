Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че ако енергийната криза, предизвикана от войната в Близкия изток, се проточи, може да се наложи Германия да продължи да експлоатира електроцентралите на въглища по-дълго от планираното.

„Ако енергийната криза продължи и действително възникне недостиг, може дори да се наложи да продължим да експлоатираме съществуващите електроцентрали на въглища по-дълго“, каза Мерц на форум във Франкфурт, организиран от вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (ФАЦ).

Най-голямата икономика в Европа от десетилетия насам насърчава енергиен преход, насочен към отказ от изкопаемите горива и ядрената енергия, чрез разширяване на вятърната, слънчевата и други чисти и възобновяеми енергийни източници.

Въпреки че правителството на Мерц се ангажира да спазва националните климатични цели, то даде приоритет на съживяването на стагниращата икономика и отмени някои инициативи в областта на зелената енергия.

Под ръководството на Мерц, Германия лобира пред ЕС за отслабване на мерките за постепенно премахване на продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене, предложи прекратяване на субсидиите за слънчеви панели на покривите и отмени закон, налагащ зелено отопление за сградите.

Мерц подчерта днес, че е решен да продължи разширяването на използването на възобновяеми енергийни източници, но добави, че те трябва да бъдат допълнени от нови газови електроцентрали.

По време на управлението на бившия канцлер Ангела Меркел, Германия предприе стъпки за извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали след катастрофата във Фукушима през 2011 г.

Редактор: Кирил Нинов