Криза с горивата: Опашки, празни колонки и нови навици на пътя
Как малките бизнеси в Унгария се справят с икономическата ситуация в страната
Цял ден на атаки: Русия нанесе серия от удари по Харков
Бури удариха Гърция и Италия (ВИДЕО)
Времето пред екраните: Без устройства за деца под 2 години във Великобритания
Москва предлага солидно заплащане на студенти, за да се включат в обучения с дронове
Заявленията се подават онлайн по ясни социални критерии
Гърция въвежда туристически ваучери в опит да стимулира вътрешния туризъм преди летния сезон. Мярката е част от по-широк пакет, насочен към подкрепа на домакинствата и бизнеса.
Заявленията за получаване на ваучерите се подават онлайн чрез специална платформа, в която кандидатите въвеждат своите данни и информация за домакинството. Одобрението зависи от доходите и социалния статус на кандидатите.
Предлаганите ваучери са различни като обхват. Те могат да покриват 50% от стойността на почивката или до 7 нощувки в определени хотели в страната. За безработните помощта достига до 100%. В някои случаи програмата включва и разходи за фериботен транспорт. Ваучерите могат да бъдат заявени до края на юни и използвани до 31 декември. Размерът на финансовата подкрепа варира между 200 и 600 евро, в зависимост от доходите на домакинствата.
Крит: Островът, който пленява с красотата и културата си (ВИДЕО)
Според експерти мярката има двойна цел – от една страна да осигури достъп до почивка за хора с по-ниски доходи, а от друга – да върне средствата обратно в икономиката чрез стимулиране на туристическия сектор. Тъй като помощта се предоставя под формата на ваучери, държавата запазва контрол върху разходването им.
Паралелно с това гръцките власти въвеждат и засилен контрол върху цените на основни стоки и горива. Наложени са тавани с цел ограничаване на спекулата, като при нарушения са предвидени сериозни санкции.
Очакванията са мярката да насърчи пътуванията в страната и да даде тласък на туристическия сезон, като първоначално разчита основно на вътрешния пазар. Възможност да се възползват от програмата имат и чуждестранни граждани, включително българи, при условие че са пребивавали в Гърция през последните пет години.
