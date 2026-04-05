Гърция въвежда туристически ваучери в опит да стимулира вътрешния туризъм преди летния сезон. Мярката е част от по-широк пакет, насочен към подкрепа на домакинствата и бизнеса.

Заявленията за получаване на ваучерите се подават онлайн чрез специална платформа, в която кандидатите въвеждат своите данни и информация за домакинството. Одобрението зависи от доходите и социалния статус на кандидатите.

Предлаганите ваучери са различни като обхват. Те могат да покриват 50% от стойността на почивката или до 7 нощувки в определени хотели в страната. За безработните помощта достига до 100%. В някои случаи програмата включва и разходи за фериботен транспорт. Ваучерите могат да бъдат заявени до края на юни и използвани до 31 декември. Размерът на финансовата подкрепа варира между 200 и 600 евро, в зависимост от доходите на домакинствата.

Крит: Островът, който пленява с красотата и културата си (ВИДЕО)

Според експерти мярката има двойна цел – от една страна да осигури достъп до почивка за хора с по-ниски доходи, а от друга – да върне средствата обратно в икономиката чрез стимулиране на туристическия сектор. Тъй като помощта се предоставя под формата на ваучери, държавата запазва контрол върху разходването им.

Паралелно с това гръцките власти въвеждат и засилен контрол върху цените на основни стоки и горива. Наложени са тавани с цел ограничаване на спекулата, като при нарушения са предвидени сериозни санкции.

Очакванията са мярката да насърчи пътуванията в страната и да даде тласък на туристическия сезон, като първоначално разчита основно на вътрешния пазар. Възможност да се възползват от програмата имат и чуждестранни граждани, включително българи, при условие че са пребивавали в Гърция през последните пет години.

