„Военновъздушните сили на САЩ имат капацитет да направят това, което Тръмп казва. Те могат да унищожат голяма част от енергийната инфраструктура на Иран и друга инфраструктура с критично значение“. Така бившият министър на отбраната Тодор Тагарев коментира в студиото на „Твоят ден“ развитието на конфликта в Близкия изток и възможните действия на Щатите. По думите му подобни удари могат да засегнат и транспортната инфраструктура на страната.

В същото време той изрази съмнения относно последователността на Доналд Тръмп при реализиране на поставените ултиматуми.

„Като че ли той много обича да използва ултиматуми, но много рядко е стигал да реализиране на заплахите", посочи Тагарев.

Новият ултиматум: Тръмп плаши Иран с унищожение на гражданска инфраструктура. Техеран: Готови сме за врага

Бившият военен министър акцентира и върху устойчивостта на иранския режим. „Много хора се изненадаха… от устойчивостта, която демонстрира иранският режим“, заяви той, като добави, че въпреки „тежките удари“ страната „все още разполага с капацитет за нанасяне на удари с балистични ракети и дронове“. По думите му това се дължи на скрито разположени в подземни съоръжения ресурси и производствени мощности.

В по-широк контекст Тагарев сравни конфликта с войната между Русия и Украйна, като отбеляза различията в глобалното въздействие. Според него, макар войната да е „изключително важна за нас“, нейният ефект остава предимно регионален, докато напрежението в Близкия изток има по-широки икономически последици.

Редактор: Габриела Павлова