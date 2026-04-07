Това предупреждение бе направено само няколко часа преди да изтече ултиматумът на Тръмп
Кувейт призова населението си да избягва да излиза от полунощ до утре сутринта, предаде АФП.
Това предупреждение бе направено само няколко часа преди да изтече ултиматумът на Доналд Тръмп, който заплашва да унищожи жизненоважна инфраструктура в Иран.
Kuwait’s interior ministry asks citizens and residents to stay home from midnight local time to 6 a.m. on Wednesday as a “precautionary measure.” pic.twitter.com/cqDOEv6nNS— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 7, 2026
„Министерството на вътрешните работи уведомява гражданите и жителите (чуждестранните граждани), че е от решаващо значение да останат по домовете си и да избягват да излизат, освен при крайна необходимост, от полунощ срещу вторник, 7 април, до 6:00 ч. сутринта в сряда, 8 април“, се казва в комюнике, публикувано в X.
Редактор: Ивета Костадинова
