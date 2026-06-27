Мими Иванова става почетен гражданин на София.

„Това беше изненада. Аз не съм от София и не мислех, че може. Аз съм почетен гражданин на Хисаря, където съм родена. Но е много изненадващо и приятно”, каза изпълнителката в предаването „Събуди се”.

„Човек може да мине без всяка награда, обаче когато тя дойде, е толкова приятно. И съм толкова щастлива и благодарна на Столичния общински съвет, на съветниците, които са се сетили за мен и за това, което съм направила. Много е приятно, много благодаря и съм много щастлива”, каза Иванова.

Признава още, че най-хубавата награда е любовта на публиката.

Тази година изпълнителката празнува 80-годишен юбилей.

„Аз изобщо не се чувствам на толкова години. Дори се стреснах от афиша, който моят импресарио Евгени Боянов ми показа. Имаше една цифра 80 и се стреснах. „Боже, сега какво ще говори това на публиката? Дали няма да си помислят, че ще видят една баба, която куца и не може да пее?”.

Името на новия концерт е „Когато бях момиче”.

„Имам такава песен. Тя е на Развигор Попов, по текст на Богомил Гудев. И я свързахме с тези 80 години. Ще я изпея отново, макар че не е много популярна”, каза Иванова.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова