Във вторник Куба постепенно започна да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, след като голяма авария в понеделник остави територията на цялата страна без ток, предаде „Ройтерс“.

Държавният електроенергиен оператор УНЕ заяви, че осигурява електрозахранване за някои жизненоважни обществени служби, включително болници и центрове за производство на храни. Въпреки това, до късния следобед местно време в понеделник компанията е успяла да задоволи едва 1 процент от нуждите на потребителите в Хавана. Засега причините за мащабната авария остават неизвестни.

Токът отново спря в цяла Куба

Куба има хронични проблеми с производството на електроенергия. Близо две трети от острова вече бяха на тъмно, когато вчера настъпи нов тотален срив в електропреносната мрежа.

Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Президентът на САЩ Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба, заплашвайки със санкции държавите доставчици.

Спирането на тока и бавното му възстановяване са пореден удар по жителите на острова. Те и без това са изтощени от честите сривове в мрежата, които пречат на хората да работят нормално и ги лишават от сън в летните жеги, отбелязва „Ройтерс“.

Редактор: Мария Барабашка