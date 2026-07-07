Броят на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535 души. Това сочат официални данни, оповестени днес от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде „Ройтерс”.

Според най-новите справки броят на ранените вече достига 16 740, а хората, останали без покрив над главата си след трусовете, са 17 854.

Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела нарасна до 3342

Тези числа ясно показват стряскащия мащаб на бедствието, което засегна най-силно районите на столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра, отбелязва агенцията.

Досегашните данни сочеха за 3342 загинали, но черната статистика се увеличи в хода на спасителните и разчистващите операции.

Редактор: Мария Барабашка