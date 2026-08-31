Иранският външен министър Абас Арагчи отправи остри обвинения срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, като заяви, че той е успял да повлияе на Вашингтон и да въвлече Съединените щати във военния конфликт с Иран.

В публикация в социалната мрежа X първият дипломат на Техеран твърди, че поведението на Нетаняху се различава в зависимост от аудиторията, пред която говори. „Когато говори на иврит, Нетаняху открито се хвали, че е подмамил американската администрация да се впусне във войната срещу Иран в името на Израел“, написа Арагчи.

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По думите му израелският премиер се е хвалил и с влиянието, което е постигнал чрез присъствието си в американските медии. „Нетаняху открито се смее как е повлиял на Америка благодарение на общо 1000 часа ефирно време по американските канали. А когато говори на английски, възхвалява лидерството на американския президент“, заяви Арагчи, който използва и определението „змия“ по адрес на израелския лидер.

Напрежението идва на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток. Израел и САЩ започнаха съвместна военна операция срещу Иран на 28 февруари. Още при първоначалните удари беше убит върховният лидер на Ислямската република Али Хаменей, както и високопоставени военни командири. Техеран отговори с атаки срещу Израел и държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон.

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След близо 40 дни интензивни бойни действия през април беше постигнато примирие, а през юли страните подписаха меморандум, насочен към трайно прекратяване на конфликта. Военните действия обаче бяха възобновени още същия месец, а мирните преговори впоследствие изпаднаха в застой.

Междувременно Вашингтон даде заявка да засили икономическия натиск срещу Техеран чрез операция „Икономически парий“. Въпреки опитите за пренасочване на конфронтацията към икономически мерки, през изминалата нощ Иран и САЩ отново си размениха удари след близо месец относително затишие.

Редактор: Цветина Петкова