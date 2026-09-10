Канада предоставя на Украйна допълнителна подкрепа за противовъздушната отбрана. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещение за разговори с премиера Марк Карни.

„Изключително съм благодарен. Това е много важен пакет за противовъздушната отбрана и той е от решаващо значение“, заяви украинският лидер.

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Карни отбеляза, че Канада е предоставила на Украйна подкрепа на стойност 26 млрд. канадски долара (19 млрд. щатски долара) в отговор на руската инвазия и заяви, че предстои още помощ.

„Предоставихме подкрепа за енергийните системи и не само. Ще предоставим още подкрепа“, каза Карни.

Украйна подчертава спешната си нужда от подобряване на противовъздушната отбрана в отговор на засилените руски удари с балистични ракети.

При пристигането си в Канада Зеленски посочи, че основните теми на посещението му ще бъдат укрепването на украинската противовъздушна отбрана и подготовката на страната за зимата.

Редактор: Цветина Петрова