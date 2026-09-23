Снимка: БТА
Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН
Руският външен министър Сергей Лавров се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио в Ню Йорк. Двамата са разговаряли в кулоарите на Общото събрание на ООН, предаде „Ройтерс“.
Снимка от срещата, на която се вижда как Лавров и Рубио се ръкуват, беше публикувана от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.
Рубио и Лавров обсъждат войната в Украйна
Това е поредната среща между двамата дипломати на фона на усилията на Москва и Вашингтон да поддържат диалог по ключови международни въпроси.
Russian Foreign Minister Lavrov and U.S. Secretary of State Rubio meet in New York pic.twitter.com/yEkVhkj4iM— Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2026
Лавров и Рубио се срещнаха и преди срещата между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Аляска.Редактор: Георги Иванов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни