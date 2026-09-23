Руският външен министър Сергей Лавров се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио в Ню Йорк. Двамата са разговаряли в кулоарите на Общото събрание на ООН, предаде „Ройтерс“.

Снимка от срещата, на която се вижда как Лавров и Рубио се ръкуват, беше публикувана от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

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Това е поредната среща между двамата дипломати на фона на усилията на Москва и Вашингтон да поддържат диалог по ключови международни въпроси.

Russian Foreign Minister Lavrov and U.S. Secretary of State Rubio meet in New York pic.twitter.com/yEkVhkj4iM — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2026

Лавров и Рубио се срещнаха и преди срещата между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Аляска.

Редактор: Георги Иванов