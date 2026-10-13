Снимка: Иван Кънчев, NOVA
-
Хората в Крапец и Бяла следят с притеснение ситуацията в Черно море
-
Собственикът на потъналия край България кораб пред NOVA: Нищо на борда не беше свързано с войната
-
Емануил Йорданов: Вероятно Русия стои зад атаките с дронове в Черно море
-
Тодор Тагарев определи атакаите срещу кораби в Черно море като координирани и преднамерени
-
Пожар в старчески дом във Варна взе жертва, двама са ранени
-
Огромен алабай нападна друго куче в Перник
-
Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият потъна
Мъжът помагал за обезопасяването на пътен инцидент
Служител на "Автомагистрали" загина, пометен от кола на автомагистрала "Тракия". Инцидентът станал на 27-ия километър от скоростния път. Катастрофирали са три леки автомобила. Петима са пострадали, като трима души са транспортирани в болница.
Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания (ВИДЕО+СНИМКИ)
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Сигналът за катастрофата е подаден към 14: 30 часа. В този момент служители на фирма "Автомагистрали" са помагали за обезопасяването на автомобили, ударени при леко пътнотранспортно произшествие.
По все още неизяснени причини един от мъжете е ударен от автомобил, движещ се по магистралата, следствие на което е загинал на място. Това потвърдиха за NOVA от ОД на МВР - София област. Другият служител на пътната фирма е бил тежко ранен и откаран в болница.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
В първите два автомобила се удря трети. Избухва пожар, който обхваща и трите коли.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Направените на място тестове за алкохол и наркотици са отрицателни. Взети са и кръвни проби. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да уточни причините и механизма на инцидента.
Временно движението и при километър 49 също се осъществяваше в активната и аварийната ленти поради пътнотранспортно произшествие.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни