Служител на "Автомагистрали" загина, пометен от кола на автомагистрала "Тракия". Инцидентът станал на 27-ия километър от скоростния път. Катастрофирали са три леки автомобила. Петима са пострадали, като трима души са транспортирани в болница.

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Сигналът за катастрофата е подаден към 14: 30 часа. В този момент служители на фирма "Автомагистрали" са помагали за обезопасяването на автомобили, ударени при леко пътнотранспортно произшествие.

По все още неизяснени причини един от мъжете е ударен от автомобил, движещ се по магистралата, следствие на което е загинал на място. Това потвърдиха за NOVA от ОД на МВР - София област. Другият служител на пътната фирма е бил тежко ранен и откаран в болница.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

В първите два автомобила се удря трети. Избухва пожар, който обхваща и трите коли.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Направените на място тестове за алкохол и наркотици са отрицателни. Взети са и кръвни проби. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да уточни причините и механизма на инцидента.

Временно движението и при километър 49 също се осъществяваше в активната и аварийната ленти поради пътнотранспортно произшествие.

Редактор: Станимира Шикова