Капчици вода, кафе на зърна, частици от полистирол, включително и клечки за зъби са някои от предметите, които буквално полетяха в швейцарска лаборатория, информира abc.es. Всички тези вещи могат да се задържат във въздуха без да се допират до друга повърхност благодарение на звукови вълни.

Устройството, което изпълнява тази акустична левитация, е първото, способно да управлява няколко предмета наведнъж. Изследването е описано в бюлетина на Националната академия на науките.

Най-познатите техники за левитация използват електромагнетизма, за да накарат предмети да се движат във въздуха. Подобни опити с магнетичните вълни са правени и с мишки, за да полетят. Отдавна е известно, че звуковите вълни могат да противодействат на тежестта, въпреки че до момента методът не е показвал повече от задържане на повдигнатия предмет във въздуха.

За да движи и манипулира предметите, които левитират, машинният инженер Димос Поликакос от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих и колегите му, са конструирали платформи, за да направят звукове, използвайки пиезоелектрически кристали, които се свиват и разгъват в зависимост от натиска, приложен върху тях. Всяка платформа е с големината на кутрето на човешка ръка.

Те излъчват звукови вълни, които се движат нагоре до достигане на повърхността, където отскачат. Когато отразените вълни се припокрият с основните звукови вълни, предметите замръзват на място, повлияни от налягането, идващо едновременно от двете посоки. Чрез регулиране на позициите обаче изследователите могат да изтеглят предмети между двете платформи, включително да събират две капки, намиращи се на различни места.

Това откритие може да има и практическо приложение. Например, може да се ползва за комбиниране на химични реактиви без замърсяване, както и при опасни химични реакции като съединяване на натрий с вода, при което се отделя голямо количество топлина, образувайки натриев хидроксид.

Звуковите вълни вече се използват във фармацевтичната промишленост за получаване на точни резултати по време на филтриране на лекарствата. Въпреки това този метод е първият, който позволява това да се прави с прецизност с няколко предмета накуп.

Превод: Анелия Тодорова