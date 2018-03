Нобеловият лауреат за химия за 2010 г. Ейичи Негиши бе хоспитализиран, а съпругата му бе намерена мъртва в бунище, след като двамата вероятно са участвали в пътен инцидент в щата Илинойс, оповести полицията, цитирана от "Франс прес" и БТА.

Изчезването на 82-годишния Негиши и 80-годишната му съпруга Сумине бе оповестено в понеделник. Те бяха открити от силите на реда на около 320 км североизточно от дома си на терен, стопанисван от компанията "Ъдванст диспоузъл". Негиши, който преподава в университета Пърдю в съседния щат Индиана, ходел наоколо, когато полицаите пристигнали на място. Тялото на съпругата му бе близо до автомобила им.

Update on death of Sumire Negishi, wife of @Purdue #Chemistry #NobelPrize winner Ei-ichi Negishi. After a crash on the way to Chicago airport, Ei-ichi left car to get help. Sumire, who had Parkinson's, died outside the car while Ei-ichi was gone. https://t.co/yYrWTSf2LM