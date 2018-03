Проливните дъждове, които се изсипаха в хърватската област Лика, предизвикаха наводнения, информира БГНЕС. Местните жители се страхуват от повторението на трагедията от 2010 г., когато бяха потопени над 150 къщи.

“it happened suddenly, like the wood cracking.”#Landslide in central #Croatia destroys houses amid floods, reports @washingtonpost https://t.co/W44rlSNM4F #hazards pic.twitter.com/ClrrapEpPt