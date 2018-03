"Нямаме натиск на външната си граница, което значи, че Турция изпълнява ангажиментите си за бежанците. Считам, че и ЕС изпълнява ангажиментите си". Това заяви за "Здравей, България" вицепремиерът Екатерина Захариева дни преди срещата на върха на ЕС-Турция, която ще се проведе във Варна.

По нейно мнение споразумението между Брюксел и Анкара за бежанците на всяка цена трябва да бъде запазено: "Всички си спомняме какво се случи 2015-а година. Всички си спомняме натиска по т. нар. „западнобалкански” маршрут".

Преди дни президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че до този момент Брюксел е изплатил на Анкара 850 милиона евро при обещани 6 милиарда за справяне с бежанската криза.

Захариева поясни, че парите се изплащат на южната ни съседка поетапно: "По моя информация са разплатени 1,5 милиарда, а останалите са договорирани, защото те се отпускат за конкретни проекти. Когато са готови проектите, тогава се изплащат парите".

"Тонът е остър и от двете страни. Целта на тази среща е да се поставят очи в очи въпросите. Ердоган не за първи път казва, че ЕС не изпълнява ангажиментите си по споразумението . ЕС и институциите казват, че го изпълняват и че всъщност така е направено споразумението", допълни тя.

Захариева коментира и скандала между Русия и Великобритания след атаката срещу бившия шпионин Сергей Скрипал . Преди дни тя написа в Twitter: „България стои до своя съюзник Обединеното кралство. Използването на отровни химикали е незаконно и трябва да бъде осъдено по най-категоричния възможен начин”.

