В обръщение към нацията американският президент Доналд Тръмп обяви, че е одобрил военни удари срещу сирийското правителство на Башар Асад, съобщава "Фокс Нюз".

Lasers and smoke seen over Damascus moments ago as U.S., France and Britain launch naval and air raids in Syria. pic.twitter.com/aR8KcgNY2S — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 14 April 2018

Facebook live video that was showing what seems to be the aftermath of an explosion in #Damascus. https://t.co/hjv4BqkB81 pic.twitter.com/Iz7buNCu8s — Jake Godin (@JakeGodin) 14 April 2018

Regime anti-air assets are working hard over #Damascus tonight as cruise missile strikes continue. pic.twitter.com/dzB4PemSaI — The Intel Crab (@IntelCrab) 14 April 2018

Според непотвърдена информация на Франс прес, силите на САЩ, Великобритания и Франция са започнали операцията. В Дамаск са били чути големи взривове.

Photo from Damascus moments ago as U.S., France and Britain conduct heavy strikes in Syria tonight. pic.twitter.com/y4em8zpk24 — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 14 April 2018

"Наредих на американските въоръжени сили да започнат нанасянето на точни удари по целите, свързани с производството на химически оръжия от сирийския диктатор Башар Асад", съобщи Тръмп от Дипломатическата стая в Белия дом. Той добави, че бомбардировките ще бъдат извършени съвместно с Франция и Великобритания и че целта на акцията е да се "установи силен възпиращ ефект върху производството, разпространението и използването на химическо оръжие".

"Съвместният американски, британски и френски отговор на тези жестокости ще включва всички инструменти на нашата национална власт: военни, икономически и дипломатически", предупреди още американският държавен глава.

Той заяви също така, че ударите ще продължат, докато сирийският режим не спре завинаги употребата на химически оръжия.

"Ще останем ангажирани в тези действия, докато сирийският режим не спре използването на забранени химически агенти", категоричен бе той.

