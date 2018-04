САЩ, Франция и Великобритания нанесоха ракетен удар над Сирия.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) April 14, 2018

В ранните часове на нощта са били обстреляни райони около столицата Дамаск, в които има предприятия за производство на химически оръжия.

Video showing the moment tomahawk cruise missiles impacted a research facility in #Syria. pic.twitter.com/MeTNGPQqHj — Strategic Sentinel (@StratSentinel) April 14, 2018

Атаката е в отговор на предполагаемата химическа атаката от страна на режима на президента Асад срещу цивилни в град Дума, миналата седмица.

America JASSM Smart Missiles rain down on Demascus Syria pic.twitter.com/opKSezMMbQ — Jacob Wohl (@JacobAWohl) April 14, 2018

Video of sirens going off in #Syria pic.twitter.com/HcfLmQOtKX — Arturas Kerelis (@arturaskerelis) April 14, 2018

NEW: French release video showing fighter jets taking off to execute strikes against Syria. https://t.co/yjRxpPgMYY pic.twitter.com/sTORxyB0cC — ABC News (@ABC) April 14, 201

Another video of airstrikes in Damascus #Syria pic.twitter.com/plUtB8AFuh — Arturas Kerelis (@arturaskerelis) April 14, 2018

