Съдебни заседатели в Невада получиха възможност да разберат тайната на номера на Дейвид Копърфийлд, в който изчезват хора от сцената, след като британец го обвини, че е получил травма заради него през 2013 г., съобщава "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.

Изпълнителният продуцент на шоуто в Лас Вегас даде показания как се извеждат случайно избраните участници по време на фокуса. Фокусът се състои в това десетина зрители да се качат на сцената, да изчезнат с магия, след което да се появят в дъното на залата.

LIVE: The trial continues over allegations a tourist was injured during a David Copperfield illusion https://t.co/IFnYQ0ka4d