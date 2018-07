Гърция създаде специален интернет сайт ( https://missingpeople.audax.gr/ ), в който бяха вписани изчезналите при горските пожари в областта Атика.

В него всеки може да напише имената и да публикува данни и снимка за своите близки, роднини и приятели, които са в неизвестност.

More than 50 dead, 100 injured and ‘ten tourists missing’ as apocalyptic wildfires rage near Athens https://t.co/83d0EI1JnD