Мощният тайфун „Мангхут” връхлетя Филипините, предадоха световните агенции, като се позоваха на местните метеорологични служби.

Стихията бушува в североизточното крайбрежие на страната с вятър със скорост от 205 километра в час.

Тайфунът е навлязъл на сушата в 01.40 ч. в събота местно време в района на крайбрежния град Багао в провинция Кагаян. Районът е податлив на наводнения и свлачища. Повече от 5 милиона души са застрашени от стихията.

Базирания на Хавайските острови Съвместен център за предупреждения за тайфуните категоризира „Мангхут” като супертайфун с ветрове и пориви като тези на ураганите от пета степен в Атлантическия океан.

The Philippines is evacuating thousands of people, deploying soldiers and positioning emergency provisions as Super Typhoon Mangkhut closes in. The storm is expected to make landfall on the Philippines island of Luzon island early on Saturday https://t.co/INyoWKkntS pic.twitter.com/Yz90GuXHoM