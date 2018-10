Предполагаемо взривно устройство е било открито в дома на Бил и Хилъри Клинтън в Ню Йорк, заявиха от Сикрет сървис. Подозрителен пакет също така е получил и бившият президент на САЩ Барак Обама, съобщава Би Би Си.

Евакуира се и сградата на телевизия Си Ен Ен в Ню Йорк, след като и те получиха подозрителна пратка. Устройството, изпратено до Time Warner Center, в която се намира централата на телевизията, е открито в пощата на сградата и е направено от тръби и жици.

