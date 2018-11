Хотел, потънал в неизползвана кариера в Китай, отвори врати за клиенти с дълбоки джобове. Предотвратяването на наводнения в 88-метровата кариера беше сред основните предизвикателства за инженерите, работещи по лъскавата сграда, информира БГНЕС.

"InterContinental Shanghai Wonderland" има 17 етажа и 336 стаи, както и тематичен парк. В хотела, който е един от повечето смели архитектурни проекти в Китай, има и водопад по една от страните на шахтата. Гостите, които обичат екстремните спортове, могат да се катерят и по скалите „в околността“. Цените на нощувките започват от 490 долара.

