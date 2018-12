Мъж се покатери на националното коледно дърво край Белия дом и беше откаран в болница за психиатричен преглед, съобщи Асошиейтед прес.

Тръмп запали светлините на коледното дърво пред Белия дом (ВИДЕО+СНИМКИ)

Името на нарушителя не се посочва. Пристигналите полицаи са преценили, че той е много разстроен и го убедили сам да слезе от дървото.

NEW video just into our newsroom, from a viewer who captured the moment the man first began climbing the National Christmas Tree earlier tonight near the White House. You can hear a child asking "What is he doing? Why is he doing that to the tree?"

Latest at 11 on @ABC7News pic.twitter.com/ExBDiJpRwR