Холивудският продуцент от унгарски произход Анди Вайна почина на 74-годишна възраст, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес, позовавайки се на унгарския Национален филмов фонд. Вайна е починал в дома си в Будапеща след продължително боледуване.

Hungarian-American producer, the Hungarian government's film commissioner, and businessman Andrew G. Vajna has died this morning at the age of 74. pic.twitter.com/ocnI6MUGbe