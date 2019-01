„To be, or not to be” – това е въпросът. Вечната дилема на шекспировия Хамлет, доби нови измерения в британския живот. Този път въпросът е Brexit – да бъде или да не бъде? И ако бъде, как точно да се случи?

Тереза Мей с гордост обяви час и дата, когато Великобритания ще излезе от ЕС. Но на финалната права се оказа, че въпросите са повече от отговорите.

Повече гледайте във видеото