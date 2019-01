Принц Филип изпрати писмо до жената, която пострада след катастрофата, причинена от него. Инцидентът стана на 17 януари в близост до имението Сандрингам, съобщи Vesti .

Съпругът на кралицата Елизабет II се извини на 46-годишната Ема Феъруедър, като обясни, че милион пъти е минавал по този път и добре познава трафика там.

Защо се стигна до инцидента?

Херцогът на Единбург пише в писмото си до пострадалата жена, че е предизвикал катастрофата заради намалена видимост.

Заради слънцето принц Филип не е видял отсрещната кола.

Exclusive: Here is Prince Philip’s letter sent to crash victim Emma Fairweather. The Duke says he is “deeply sorry” and admits he “failed to see the car coming”. Read full story here - https://t.co/HWLFeBKMPo pic.twitter.com/ckQImiEZAP