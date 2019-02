Шимпанзе използва клони, изпочупени при скорошна буря, за да си направи стълба и да избяга от клетката си в зоопарка в Белфаст, съобщава в. „Гардиън“.

На видео, заснето от посетители в зоологическата градина в северноирландската столица, се вижда как маймуната успява да се покатери по стената на ограждението и да се разходи на свобода.

The cheeky Belfast Zoo chimps built a ladder to escape, using branches that were damaged during last night's storm 🐒🍌



🎥 Dean McFaul pic.twitter.com/xNP1SR7HGy