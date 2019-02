Лий Радзевил, известна с изискания си стил и със способността да завързва приятели по цял света, съперничела си с по-голямата си сестра Жаклин (Джаки) Кенеди, почина на 85 години, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Lee Radziwill, the stylish jet setter and socialite who found friends, lovers and other adventures worldwide while bonding and competing with her sister Jacqueline Kennedy, has died. She was 85. https://t.co/4iaXee8DDV