Осми депутат напусна главната опозиционна партия във Великобритания - Лейбъристката, за да протестира срещу политиката на лидера Джереми Корбин, предаде ДПА, цитиран от БТА.

"След четири десетилетия взех ужасно трудното решение да се оттегля от Лейбъристката партия. Най-голямата чест в живота ми е да представлявам хората от (лондонския избирателен район) Енфилд Норт", написа Джоан Райън в Туитър.

After 4 decades, I have made the terribly difficult decision to resign from the Labour Party. It is the greatest honour of my life to represent the people of #EnfieldNorth. I will continue to represent and speak up for them as a member of the @TheIndGroup of MPs #ChangePolitics pic.twitter.com/W8UEsJG7Rh