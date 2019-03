Водещият в местния телевизионен канала WKMG-TV Мат Остин и неговото семейство заснеха танцуваща камила на магистрала в щата Флорида, съобщава агенция ЮПИ.

OK... Just passed a camel dancing in the back of a school bus on the 408... Is this legal @TrooperSteve_ #HumpDaaaaaayyyy pic.twitter.com/UgltTgJwf9