Румънското правителство съобщи, че лазер, инсталиран в южния град Мъгуреле, недалеч от Букурещ, е достигнал максималната си мощност от 10 петавата или 1/10 от мощността на Слънцето на Земята, концентрирана в един лъч светлина - най-голямата в света. Изграждането на системата в рамките на Института по физика и ядрено инженерство в Мъгуреле започна през септември 2016 г., съобщава БТА.

Събитието беше отбелязано официално в сряда, а ден по-рано румънският премиер Виорика Дънчила изпрати поздравително писмо до екипа изследователи и ги увери в цялата подкрепа от страна на правителството към проекта ELI-NP (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics) за изграждане на най-мощния лазер в света.

Проектът ELI-NP, включващ над 120 румънски и чуждестранни учени, е на обща стойност 356 милиона евро, 311 милиона от които са осигурени от еврофондове. Той представлява румънският компонент от паневропейския проект ELI, стартиран през 2005 г. и включващ 13 европейски страни, който се очаква да се превърне в най-модерната световна структура за изследване на фотонното лъчение с екстремни характеристики. Другите два компонента ще бъдат изградени в Чехия и Унгария.

