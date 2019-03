Ирландците по света отбелязват Деня на Свети Патрик. Той е един от най-известните и почитани християнски светии, съобщава БГНЕС. По традиция за празника в Ню Йорк се организира пищен парад, който преминава по Пето авеню в Манхатън.

Десетки танцьори и музиканти, облечени в зелени одежди – цветът, асоцииран със светеца, забавляват хилядите любопитни дошли от цял свят специално за празника.

#StPatricksDayWeekend #savannah #StPatricksDayParade Weather is nice just a little cool! pic.twitter.com/f11kLNhCuo