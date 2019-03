Учени откриха първия известен коралов риф край Италия - в Адриатическо море, близо гр. Монополи в Пулия, съобщиха Сайънс алърт и БТА.

Кораловият риф е доста необичаен. Дължината му е 2,5 км, а цветът му е по-мек. Това се дължи на вида му - изложен е на много по-малко светлина от нормалното.

