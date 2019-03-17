Учени откриха първия известен коралов риф край Италия - в Адриатическо море, близо гр. Монополи в Пулия, съобщиха Сайънс алърт и БТА.

Кораловият риф е доста необичаен. Дължината му е 2,5 км, а цветът му е по-мек. Това се дължи на вида му - изложен е на много по-малко светлина от нормалното.

Many coral reefs are tragically dying. However, this week the Guardian published an article stating that a coral reef in Italy has been discovered for the first time. 💙 https://t.co/E3rDVN41lb pic.twitter.com/a7qdr8imIe — CHEC (@CwHumanEcology) March 15, 2019

Подобни рифове са голяма рядкост, защото коралите трудно оцеляват без много светлина. Рифът край Италия е на дълбочина около 35-50 м под повърхността. Изграден е от "несимбиотични мадрепорови корали" - каменни корали, които се хранят с органична материя, плуваща във водата. Там няма цветни водорасли, каквито използват коралите в Тихия океан. Рифът е и необичайно дебел в някои части - до 2 м. Това го прави много интересен за биолозите.

"В началото на 90-те години на миналия век работех като морски биолог на Малдивите - каза ръководителят на изследването Джузепе Кориеро от университета "Алдо Моро" в Бари, Италия. - Не съм и предполагал, че 30 години по-късно ще открия коралов риф на един хвърлей разстояние от къщата ми".

Екипът планира нови експедиции, за да установи докъде стига кораловият риф.