Най-малко шестима загинаха и 30 бяха тежко ранени при експлозия в химически завод в Източен Китай, предадоха Франс прес и Ройтерс.

A chemical plant explosion in China's Jiangsu province has killed at least 6 and injured 30 people pic.twitter.com/gLqo9RUSxC

Спасителната операция продължава, съобщиха властите на град Янчън в провинция Цзянсу. Държавни медии съобщиха, че причината за експлозията се разследва.



Публикувани в медиите видеозаписи и снимки показват, че експлозията е предизвикала пожар и е разбила прозорците на намиращи се наблизо сгради.

At least 6 people dead and 30 injured after an explosion at a chemical plant in China https://t.co/kuRw9z4eVL pic.twitter.com/jV4fT4hv40