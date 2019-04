ДНК изследвания показаха, че американка има почти 30 братя и сестри, съобщиха Фокс нюз и БТА. Жената, която живее в района на Санфранциския залив, е отгледана като единствено дете. Само за две години тя научила, че няма кръвна връзка с баща си, но има почти 30 братя и сестри от един и същ донор.

Male donor had some powerful little guys. https://t.co/LMbDiHLlAi