Вашингтон ще наложи 5-процентно мито за всички стоки от Мексико от 10 юни, мярка, която ще продължи дотогава, докато "нелегалните мигранти" спрат да идват в страната, заяви Доналд Тръмп, цитиран от БГНЕС.

"На 10 юни Съединените щати ще наложат 5% мито за всички стоки, които идват в нашата страна от Мексико, до момента, в който незаконни мигранти престанат да идват през Мексико в нашата страна, СТОП. Митата постепенно ще се увеличават, докато проблемът с незаконната имиграция бъде отстранен, след което тарифите ще бъдат премахнати," написа Тръмп вTwitter.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..