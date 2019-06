Бившият бос на картела "Рицарите тамплиери" Сервандо Гомес "Ла Тута" е осъден на 55 години затвор, съобщиха мексиканските власти, предаде БТА.

Servando Gómez, aka La Tuta, sentenced to 55 years for his role in the kidnapping of a businessman in 2011 https://t.co/FsNabG2Fbo pic.twitter.com/CtZ9n3K3U8