Американската брегова охрана е иззела кокаин за 350 милиона долара при серия акции в Тихия океан, съобщават АФП и БГНЕС. На видео, заснето по време на една от операциите по залавянето на дрогата, се вижда как наркотрафикантите трескаво изхвърлят пакетите с бял прах от моторната лодка.

The U.S. Coast Guard chased down these suspected drug smugglers and found approx 2,300 lbs of cocaine — and it was all caught on camera pic.twitter.com/2gWVz8oQUn