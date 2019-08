„Денис Белята” безспорно е един от любимите филми на малки и големи. Всички помним сладкото малко русо момченце, което редовно си навличаше проблеми. Ролята се изигра от актьора Мейсън Гембъл. Комедията беше излъчена за първи път през 1993 г.

Главният актьор е роден на 16 януари 1986 г. в Чикаго, Илинойс. Той получава ролята след прослушване, на което кандидастват 20 000 деца. Любопитното е, че 6-годишният тогава малчуган, идва на прослушването с почти същите дрехи, с които се облича и героят във филма.

Снимка: Getty images

"Mr. Willlllllllson!" I used to confuse Dennis the menace with Problem Child... well basically they are the same thing, very special children😂



Mason Gamble is now 32 years😭 unfortunately he's no longer an actor but he'll forever be a menace to us pic.twitter.com/RW7rrtrA6G