Опустошената от пожари площ в Боливия достигна 950 000 хектара в събота, въпреки действията на пожарникарите, които бяха подкрепени от нает от правителството Боинг Супертанкер 747-400, предаде БТА.

Общата засегната площ достига 950 000 хектара. Пламъците са унищожили 32 на сто от гората Чикитано, където живеят 1871 семейства в 11 селища и 35 общности на коренното население.

Brazil's president pledges to send the army to tackle the forest fires destroying the Amazon rainforest, blaming dryer-than-normal weather for the spike in fire outbreaks this year. More here: https://t.co/Ukrsh7izuX pic.twitter.com/sZUg8IAkit