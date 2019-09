Рядко палаванско птиче носорог излезе от гнездото си и изследва територията си в зоологическата градина във Вроцлав за радост на служителите и посетителите, съобщи БТА.



Птичето с характерната огромна човка и черни и бели пера се е излюпило през май. То е четвъртото от този уязвим вид, излюпило се в зоологическата градина във Вроцлав.

Take a look at this rare Palawan Hornbill chick that was born in May! About 3 months after it first hatched, the bird started to explore its enclosure at Poland's Wroclaw Zoo. The zoo says Palawan Hornbills are notoriously difficult to breed https://t.co/Ea6IBibwEB pic.twitter.com/cSmGXh7ZHD