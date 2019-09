Голяма експлозия, избухнала днес във фабрика за фойерверки в Северна Индия, отне живота на най-малко 16 души, предизвика пожар и срутване на сградата, съобщиха индийските власти, цитирани от БТА.

Според полицейския служител Мухтиар Сингх 15 души са ранени при взрива в град Батала, в щата Пенджаб, на около 460 км северно от столицата Делхи. Спасителните дейности продължават и броят на жертвите може да нарасне. Все още не е известна причината за експлозията, последвана от пожар.

Снимка: EPA/БГНЕС

At least 16, dead in cracker factory blast in Batala in Punjab pic.twitter.com/Y92qhh8IRq