Нова стрелба в Германия.

Изстрели са се чули в град Ландсберг, на около 15 километра от Хале.

Информацията е потвърдена от говорител на местната полиция, съобщава германският вестник „Билд”.

Към момента властите не дават подробноси за стрелбата, но призовават хората да не излизат на открито.

По-рано днес двама души бяха убити с автоматично оръжие в близост до синагога в Хале. А граната е била хвърлена по еврейското гробище в града. Нападателят е бил облечен в маскировъчни военни дрехи.

След като стрелял, той избягал с такси, разказват очевидци. Според свидетели, стрелбата била срещу ресторант за дюнери близо до религиозния храм. Информацията все още не е потвърдена от полицията

