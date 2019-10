На 86-годишна възраст почина бившият съветски космонавт Алексей Леонов.

Той е роден в село Листвянка, Кемеровска област, на 30 май 1934 г. През 1960 г. е избран за член на първия отряд на космонавтите на СССР. Седем години по-късно влиза в групата съветски космонавти, готвещи се за полет към Луната. В периода 1970 – 1991 г. е заместник-началник на Центъра за подготовка на космонавти.

През 1965 г. лети с „Восход 2“, съвместно с Павел Беляев като втори пилот на кораба. Тогава Леонов извършва първото в историята на космонавтиката излизане в открития космос с продължителност 12 минути и 9 секунди (по други данни – 23 минути и 41 секунди). По време на излизането проявява мъжество, особено в извънредната ситуация, когато надулият се космически скафандър е пречел за безпрепятственото завръщане на космонавта в космическия кораб. Леонов успява да влезе в шлюза едва след изпускане на излишното налягане. Преди приземяването отказва автоматичната система за ориентация. Беляев ръчно ориентира кораба и включва спирачния двигател. Като резултат „Восход“ се приземява в неразчетен район на 180 км северно от град Перм.

Полетът със „Союз 19“ (15 юли 1975 – 21 юли 1975), съвместно с Валерий Кубасов, е вторият за Леонов в космическото пространство. Той е командир на космическия кораб „Союз 19“ по програмата „Аполо – Союз“. Продължителност на полета е 5 денонощия 22 часа 30 минути 51 секунди.

Междувременно НАСА прекъсна прякото излъчване на поредното излизане на двама астронавти в открития космос, за да съобщи за смъртта на Леонов, предаде БТА.

We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1