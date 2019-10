В Париж 25-тото издание на Салона на шоколада беше официално открито с модно дефиле. Дрехите на моделите, които минаха по подиума, бяха изработени от шоколад.

Ежегодният Салон на шоколада ще продължи до 3 ноември във френската столица и събира 500 производители от 20 страни по света.

Worn #onthisday in 2017 at the Salon du Chocolat in Paris. The international trade show for chocolatiers opened with a fashion show of celebrity models wearing chocolate outfits created by 15 pairs of chocolatiers and fashion designers. #OTD @salonchocolat pic.twitter.com/CVu0TzpOok