61-годишната неостаряваща актриса Шарън Стоун пресъздаде една от най-култовите сцени в модерната кино история от филма „Първичен инстинкт“. Това стана по време на наградите Woman of the Year и Man of the Year на списание GQ в Берлин, пише DarikNews.



ВИЖТЕ СНИМКИ

Кинолегендата изглеждаше феноменално в къса черна и бляскава рокля с много дълбоко V-образно деколте.

Когато получи наградата си, Стоун реши да произнесе речта си седнала на стол. Актрисата пресъздаде култовото си движение от преди 27 години, но без да шокира излишно, тъй като синът ѝ бе в публиката.

Шарън Стоун: „Първичен инстинкт“ не би могъл да се снима днес (СНИМКИ)

Във въпросната сцена героинята на Шарън е на разпит в полицията. Докато е заливана с въпроси, тя успява да разсея полицаите, кръстосвайки краката си с много къса бяла рокля с полуполо и е без бельо.



Сцената е особено противоречива за времето си, а към днешна дата е смятана за една от най-култовите в съвременната кино история.