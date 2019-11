Увеличава се броят на жертвите след земетресението в Албания. Загинали са най-малко 40 души, сочат последните данни. Ранените са над 650 ранени.

Мощно земетресение удари Албания, има жертви и стотици ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ново силно земетресение в Албания (ВИДЕО+СНИМКИ)

After Tuesday's earthquake in Albania, at least 31 people reportedly have been killed — and hundreds more injured. It's the deadliest quake to hit the country since 1979. https://t.co/K880dhrLFl

Досега изпод развалините на сградите са извадени живи близо 45 души. Търсенето на още оцелели продължава, но в третия ден след земетресението, шансовете да бъдат намерени живи хора намаляват.

Трусът с магнитуд 6,4 беше най-силният в региона от 40 години. Той нанесе и много материални щети, на които тепърва ще се прави оценка.

most of u know about the earthquake situation in albania, but i want this to spread as i am seeing my friends houses destroyed and so many people still under rubble. it warms my heart seeing other countries helping us out, if u can heres the link🙏🏼❤️ https://t.co/HAP99EU8bW