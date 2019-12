Един от най-внушителните водопади в света - Виктория, се превърна в невзрачна струя заради сушата, която измъчва Южна Африка, пишат "Дейли мейл" и БТА.

Water levels at the iconic Victoria Falls, on the border between Zimbabwe and Zambia, are running low after a prolonged drought. More before and after photos: https://t.co/o46G0SQodA pic.twitter.com/2Z3uHSUrKq