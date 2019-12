През март китайските изследователи прогнозираха, че ще започнат да произвеждат енергия чрез термоядрен синтез до края на 2019 г. Засега няма информация това да е станало. Но междувременно един от учените, участващи в програмата, наречена HL-2M, съобщи, че изграждането на термоядрения реактор върви гладко и той трябва да заработи през 2020 г.

Устройството е своеобразно „изкуствено слънце”, затворено в тороидална вакуумна камера, с магнитното задържане и радио-честотното загряване на плазмата. Засега най-добрата, създадена от човека имитация на термоядрените реакции, протичащи в Слънцето, е водородната бомба.

